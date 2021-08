Tiago - Reprodução

Publicado 06/08/2021 05:00 | Atualizado 06/08/2021 05:29

Esta coluna descobriu mais dois peões de 'A Fazenda 13': um deles é o cantor Tiago, da dupla com Hugo. Sim, minha gente! Ele é aquele que fez uma cirurgia para aumentar o pênis e acabou perdendo o affair com Tânia Mara. Tiago já assinou o contrato e agora espera o chamado para o pré- confinamento dos participantes antes do início do reality rural da RecordTV. A atração comandada por Adriane Galisteu tem estreia prevista para o dia 14 de setembro.



"É muito engraçado que por conta de todo esse buxixo da cirurgia as pessoas vão imaginando as coisas (gargalha). Pelo visto, a última informação que chega é pra gente, né? Mas, eu não sei de nada. Você sabe quem vai entrar mesmo no programa?", perguntou curioso querendo saber se já tinha alguns nomes confirmados pela emissora. "Não fui chamado", negou mais uma vez para a coluna.



Outro nome que a coluna também soube que está na lista dos peões é de Marina Ferrari. A influenciadora e empresária alagoana chegou a entrar no pré-confinamento de 'A Fazenda 12' e foi dispensada dois dias antes da estreia da atração no dia 8 de setembro do ano passado. Na época, ela caiu no choro e teve de ser consolada por produtores do reality porque não esperava o corte. Desta vez, Marina já está dentro do jogo.