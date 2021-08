Walkyria Santos ao lado do filho Lucas Santos - Reprodução instagram

Publicado 05/08/2021 22:44

Walkyria Santos usou as redes sociais para defender a irmã Cinthia dos ataques de harters nesta quinta-feira (5). Internautas a acusam de ser a 'culpada' pela morte de Lucas, de 16 anos, e dizem que ele tinha muito medo reação dela com a repercussão negativa do vídeo. O adolescente foi encontrado morto na casa da família, em Natal, e teria tirado a própria vida após comentários maldosos em um vídeo no TikTok.

"Vi alguns comentários de pessoas falando que o meu filho tirou a vida porque ele tinha muito medo da tia. A minha irmã é mais que uma tia e ela foi mais mãe do que eu. Ela repreendia mesmo até porque eu sempre trabalhei fora cantando e ela cuidava deles, ela tinha pulso forte com eles. O Lucas sempre dizia: 'tia, vou colocar uma armadura que a senhora vai me dar uma pisa'. Ele nunca apanhou. Ela não ficou brava por conta do vídeo. Não foi o vídeo que ela não estava aprovando. A gente não aprovava os comentários. A gente já sabia que iria ter porque as pessoas são ruins", começou a cantora e ex-vocalista da banda Magníficos.

"As pessoas falam também que meu filho era gay e tinha medo de assumir. Meu filho não era gay e se fosse seria meu filho do mesmo jeito. Foi uma brincadeira de adolescente que ele achou que seria engraçado e as pessoas não entenderam e por isso que eu e a tia dele pedimos para ele apagar o vídeo. Eu sei o quanto a internet está doente e sei que a cabecinha dele não iria aguentar esses comentários maldosos e foi isso que aconteceu. Parem de apontar e julgar. Parem de fazer notícias fakes e deixem nós vivermos esse luto que está muito difícil", finalizou.