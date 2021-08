Cartaz do enredo da São Clemente - Reprodução

Publicado 05/08/2021 21:29

Torta de climão envolvendo a homenagem que a São Clemente vai fazer ao ator e apresentador Paulo Gustavo, morto em maio deste ano por conta da Covid-19. A agremiação divulgou, nesta quinta-feira (5), o cartaz de apresentação do enredo do Carnaval 2022 e na publicação apareciam imagens de familiares do artista e de alguns de seus melhores amigos como Angélica, Preta Gil, Marcus Majella, Katiuscia Canoro,Fiorella Mattheis, Heloísa Périssé, Katiuscia Canoro, Ingrid Guimarães, Susana Garcia, Mônica Martelli, Regina Casé, entre outros. Samantha Schmütz não aparece no cartaz.



A ausência de intérprete de Jéssica no 'Vai que Cola' foi questionada por internautas e criou um burburinho tão grande nas redes sociais que fez a São Clemente emitir uma nota. No comunicado, a escola explicou que teria atendido um pedido da família para colocar só os mais próximos: "A família pediu que na arte do enredo estivessem os amigos mais próximos do Paulo. Além deles, a família do ator. É claro que os artistas que não estão na arte, mas que atuaram junto dele no cinema, teatro e tv também serão convidados para desfilar".





A irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral falou sobre a homenagem. "Tatau era presente na vida da família, presente na vida dos amigos; homenageou nossa mãe em vida de diversas maneiras, fazia tudo que podia pra ajudar a todos. Incentivava, estimulava, divulgava os talentos de quem ele amava! No próximo carnaval, ele é que será homenageado não só pela arte que entregou para o Brasil, mas pela vida! Essa vida que foi uma peça! Nesse cartaz estão parte da nossa família e parte dos amigos que ele tanto amou!", escreveu ela, em sua página das redes sociais.











