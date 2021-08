Sérgio Hondjakoff - Reprodução

Sérgio HondjakoffReprodução

Publicado 05/08/2021 15:36 | Atualizado 05/08/2021 16:15

Sérgio Hondjakoff, que ficou conhecido por interpretar o personagem 'Cabeção' por seis temporadas na série Malhação da TV Globo, usou as redes sociais para negar que estivesse internado em uma clínica alvo de operação policial em Pindamonhangaba na última quarta-feira (03). O ator revelou que está passando alguns dias com a família em Resende. " Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado. Não, mentira, eu estou aqui com a minha mãe em Resende, estou curtindo essas férias de inverno", disse o ator em vídeo.

"Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, da minha tia, minha família materna. Estou com muita saudade de vocês. Desmentindo esse boato, mais um boato de que estaria em uma clínica de reabilitação, estou aqui na casa da minha mãe em Resende. Quando essa pandemia passar, espero revê-los nas telinhas, nos telões... Estamos juntos, galera", completou.

A ação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo investiga um possível cárcere privado e constrangimento praticado pelos responsáveis pelo local contra os internos de uma clínica clínica de recuperação para dependentes químicos em Pindamonhangaba. O local teria 42 pacientes internados e um deles seria o ator Sérgio Hondjakoff, de acordo com informações de sites da região.

O local foi fechado por tempo indeterminado. Durante vistoria irregularidades foram encontradas pela polícia e pela Vigilância Sanitária. Os pacientes relataram ainda que a clínica impedia o contato deles com seus familiares e teria cobrado taxa para que fossem vacinados contra a COVID-19.



