Mariana Polastreli surge no colo de Eduardo CostaReprodução Instagram

Publicado 05/08/2021 12:49 | Atualizado 05/08/2021 12:52

Nova namorada de Eduardo Costa, a influenciadora Mariana Polastreli compartilhou recentemente um clique de um momento de carinho com o cantor, após ser questionada por um seguidor se o artista costuma ser carinhoso com ela. Na imagem, ela aparece sentada no colo de Eduardo Costa, enquanto é abraçada pelo sertanejo.

Mariana foi acusada pelo ex-marido, Eduardo Polastreli, de ter deixado a casa do casal sem dar qualquer explicação para viver um romance com Eduardo Costa. Mariana e Eduardo têm filhos juntos. A separação deles virou polêmica nas redes sociais. Pouco tempo depois do escândalo, a influencer e o sertanejo assumiram o relacionamento publicamente.