Bianca Andrade e CrisReprodução de internet

Publicado 05/08/2021 06:29

Na noite da última quarta-feira (4), Bianca Andrade postou o primeiro clique do ensaio newborn do filho, Cris, que nasceu no dia 15 de julho. Na imagem, o filho da empresária com o youtuber Fred aparece de óculos e debruçado em frente a um mini notebook.

"Ah, não aguento com esse nosso poderoso chefinho", escreveu Bianca. A coluna que não aguenta com tanta fofura...