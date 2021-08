Isabelle Drummond trabalhou em ‘Cheias de Charme’ - Divulgação

Publicado 05/08/2021 05:00 | Atualizado 05/08/2021 06:35

Na contramão da maioria, que vem perdendo contratos fixos para passar a assinar com a Globo para trabalhar por obras fechadas, Isabelle Drummond renovou seu contrato com a emissora. A atriz faz parte do seleto grupo de artistas que ainda estão no quadro fixo do canal. Quem pode, pode! Falando nas obras da Globo, a emissora agora vem mudando a logística e tem evitado gravar novelas em tempo real (enquanto a trama está no ar), como sempre fez. As equipes têm acelerado gravações para entregar as novelas gravadas do início ao fim em tempo recorde. É o caso dos folhetins 'Além da Ilusão' e 'Um Lugar Ao Sol'...