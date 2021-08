leo Cidade - Reprodução

Publicado 05/08/2021

Nos bastidores de 'Gênesis', ninguém sabe ao certo qual será o destino do ator Leo Cidade, ex-namorado de Larissa Manoela, na trama bíblica da RecordTV. Ocorre que o rapaz foi anunciado aos quatros como contratado para o elenco da novela, mas até agora não gravou nada e ninguém sabe ao certo se irá gravar. Leo esteve recentemente no Uruguai para gravar a segunda temporada da série 'El Presidente', da Amazon Prime, e agora segue em Los Angeles dando altas voltas de skate por lá. O questionamento que todo mundo faz internamente é: o personagem dele (que ninguém sabe ao certo qual é) ainda entrará no folhetim? Vale ressaltar que no início de janeiro, o ator chegou a ir até a Record para realizar prova de figurino e caracterização, mas depois sumiu...