Publicado 05/08/2021 03:00

Depois de viver o Príncipe Nader, Solteirão e virgem de 30 anos, em Gênesis, Cristiano Garcia se dedica aos streamings. Ele está nas séries 'Anjo de Hamburgo', pela Globoplay e em 'Chuteira Preta', pela Amazon Prime Vídeo. Já sem o visual do personagem da trama bíblica da RecordTV sobre uma das produções.

"Logo após 'Tempo de Amar', fui convidado por Paulo Nascimento diretor da Accorde Filmes, a fazer o Tonho, da 'Chuteira Preta', série que fala o lado B do futebol, seus contratos, seus envolvimentos por fora do futebol, drogas, interesses, máfia e tudo mais que já sabemos e não gostamos. Meu personagem Tonho é um morador da comunidade de onde saiu um grande jogador de futebol mundial chamado Kadu (Marcio Kieling), Tonho acaba saindo da igreja e quer se tornar o maior traficante da área, mas o retorno do Kadu pra comunidade, faz com que ele desvie o foco e comece a perseguir o jogador que está tentando recuperar suas raízes", conta.



A segunda temporada está sendo gravada em Porto Alegre, mas sem data ainda de lançamento.