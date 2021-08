Samara Felippo - Reprodução

Publicado 04/08/2021 18:33 | Atualizado 04/08/2021 19:56

Samara Felippo usou as redes sociais nesta quarta-feira (4)para mostrar a sua indignação com o caso do filho da cantora e ex-vocalista da Banda Magníficos, Walkyria Santos, que morreu de forma trágica após ter recebido comentários de ódio nas redes sociais em vídeo com um amigo.

“É tão absurdo...e isso não para de martelar na minha cabeça. Eu só queria deixar todo o carinho desse mundo para essa mãe que está passando por essa dor inimaginável”, disparou a atriz nos Stories do Instagram. Samara ainda revelou a sua revolta com os haters “E todo o meu repúdio a essa gente pequena que destila ódio, usa a internet para humilhar, massacrar os outros. A homofobia está aí, o racismo está aí e o país está doente”, finalizou.