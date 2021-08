Silvio Santos - Reprodução

Silvio SantosReprodução

Publicado 04/08/2021 16:11

Silvio Santos apareceu de pijama nos corredores do SBT nesta quarta-feira (4). O apresentador e dono da emissora trocou o tradicional terno pela roupa de dormir para gravar o programa especial do Dia dos Pais, que vai ao ar no próximo domingo (8). Silvio explicou que o novo 'uniforme' foi um presente de suas filhas e de seu neto, Tiago Abravanel, pela data e resolveu usar. Ele comandou toda a atração de pijama.

Depois de quase dois anos afastado dos palcos, Silvio Santos retornou ao SBT no final de julho e o primeiro 'Programa Silvio Santos', após a pandemia, foi exibido no último domingo, 1 de agosto.