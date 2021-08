Larissa Honaiser e Gardênia Cavalcanti - Divulgação

Larissa Honaiser e Gardênia Cavalcanti Divulgação

Publicado 04/08/2021 14:52

A cantora e rainha de bateria da Tradição, Larissa Honaiser, esteve nos estúdios da Band TV, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário da apresentadora Gardênia Cavalcanti. “Tenho por ela um carinho muito especial. A minha primeira aparição na TV foi no programa dela. Ela me acolheu e me recebeu de braços abertos. Além de uma excelente apresentadora, ela é linda, carismática, humana, uma pessoa do bem que merece todo sucesso do mundo”, disse Larissa.

A equipe de produção preparou um programa especial que levou a apresentadora às lágrimas. No momento das homenagens, quem dividiu o palco com a Gardênia foi o compositor Leonardo Bessa e Silvio Romero, produtor que acompanha a apresentadora desde o início de sua carreira.

O programa desta quarta-feira (4) tem direito a bolo e a bateria da escola de samba Tradição, comandada pelo mestre Beto Peçanha.