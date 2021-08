Bruna Biancardi posta primeira foto com Neymar - Reprodução Instagram

Bruna Biancardi posta primeira foto com Neymar Reprodução Instagram

Publicado 04/08/2021 08:19

Depois de ser flagrada em clima de romance durante um passeio com Neymar Jr, no início desta semana, a influenciadora digital, Bruna Biancardi, resolveu aparecer ao lado do craque publicamente por vontade própria. Ela publicou uma foto ao lado de Neymar nos stories do Instagram e deixou os fãs do jogador em polvorosa.

Além do mesmo nome da ex-namorada do Neymar (Bruna Marquezine), a influencer ainda tem o mesmo tom de pele, estilo de cabelo e traços que lembram a atriz. Os dois estão curtindo a viagem ao lado dos parças do Neymar, do filho do jogador, Davi Lucca, e da mãe do primogênito, Carol Dantas, que está na companhia do atual marido.