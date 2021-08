Post de Marcello Melo JR - Reprodução

Post de Marcello Melo JRReprodução

Publicado 04/08/2021 05:00 | Atualizado 04/08/2021 07:07

Marcello Melo Jr parece não ter gostado muito de ver vídeos de suas concorrentes apontados como destaques na página do Gshow no Instagram chamando a 'Super Dança dos Famosos'. Incomodado com os clipes de Dandara Mariana, Viviane Araújo e Paolla Oliveira, o ator bateu a massa e colocou fermento em uma torta de climão nas redes sociais. Um dos finalistas do programa apresentado por Tiago Leifert, ele deixou um comentário meio desabafo na postagem da namorada de Diogo Nogueira. "Boa. Um dia, eu vou tirar 10 no funk de todos os jurados da 'Super Dança dos Famosos' e aí quem sabe eu apareço por aqui. Ih...lembrei: Eu gabaritei. Viva o funk, mas o homem também sabe dançar. Fica a dica", comentou o ator.