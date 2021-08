Taty Zatto - Divulgação

Publicado 04/08/2021 05:00

DJ residente do programa de Jojo Todynho, no Multishow, Taty Zatto falou sobre sua reeducação alimentar e sua transição para uma alimentação vegetariana. "Desde que comecei a me tratar eu reprogramei minha mente. Passei a entender e dar valor aos alimentos que realmente tem a função de nos nutrir e nos alimentar. E com o tempo fui percebendo que mesmo a carne branca - que era a única que eu comia desde criança, pois nunca gostei de carne vermelha - já não me fazia mais falta", conta a loura.



"Hoje, sabendo das condições em que muitos animais são tratados dentro das fazendas, a crueldade utilizada na criação de muitos deles me incomoda demais. E obviamente, somando tudo isso à facilidade que tenho de sentir prazer em me alimentar de frutas e vegetais, pensei: Por que não virar vegetariana? Uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e grãos ajuda a saúde do intestino. Já sofri muito com problema de prisão de ventre. Uma dieta vegetariana bem planejada pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras. Por isso tomei essa decisão", finaliza.