Publicado 03/08/2021 20:23 | Atualizado 03/08/2021 20:37

Gabi Martins é mais um nome confirmado em 'A Fazenda 13'. A cantora mineira fechou com a RecordTV para participar do reality rural, que tem estreia marcada para o dia 14 de setembro. A namorada de Tierry foi convidada em junho, mas recusou inicialmente a proposta. Depois de algumas rodadas de negociações, a produção da atração e representantes da ex-BBB sentaram para discutirem um novo e mais atraente cachê e, desta vez, Gabi topou entrar no programa. Nesta terça-feira (3), inclusive, ela esteve na sede da emissora em São Paulo para acertar os últimos detalhes do contrato e ainda participou das gravações da 'Hora do Faro'.