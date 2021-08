Samantha e Sarah Andrade - Reprodução/Montagem

Publicado 03/08/2021 18:19 | Atualizado 03/08/2021 18:21

Samantha Schmutz mais uma vez atacou nas redes sociais. A atriz mandou uma indireta para Sarah Andrade em uma publicação no Instagram de Hugo Gloss, onde comentava que a ex-BBB ainda não tinha tomada a vacina contra a Covid-19. A intérprete de Jéssica do 'Vai que Cola' não resistiu e escreveu 'Mu' e ainda colocou um emoji de uma vaca dando a entender que a ex-participante do reality da Globo é integrante do 'gado', como são chamados os apoiadores do governo Bolsonaro.

Vale lembrar que no início de março, Sarah era uma das favoritas ao prêmio do 'BBB 21' e durante uma conversa com outros participantes a influenciadora afirmou que gostava do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas que estava ciente que não pegava bem falar sobre isso dentro do reality. A ex-sister acabou sendo praticamente cancelada das redes sociais e foi eliminada logo a seguir.