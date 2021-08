Evelin Gusmão - reprodução Instagram

03/08/2021

Mãe da única filha de MC Kevin, Evelin Gusmão falou, em entrevista a um podcast, sobre como costumava ser sua relação com a ex-sogra e o cantor antes da morte do artista, que aconteceu em maio deste ano, após ele cair da varanda de um hotel no Rio.

"A Valquíria sempre me disse que por ele ser muito novo ela sabia que ele daria trabalho por causa da idade dele. Eu me sentia mal quando ela falava isso, desde a barriga (período da gestação). E a gente se bicava, às vezes, por causa da pensão, que atrasou, ou então paga no dia, mas não paga no horário... Nunca coloquei na Justiça, porque eu me virava. Mas poderia ter colocado. Um mês antes de ele falecer eu procurei um advogado, porque estava ficando tudo muito pesado. E, querendo ou não, ele tinha que viver mesmo, tinha que gastar o dinheiro dele mesmo, tinha que curtir a vida dele mesmo. Mas eu ficava triste de ver eu precisando e não ser ajudada", conta Evelin.

Ela ainda revelou quanto a pequena Soraya, de 6 anos, recebia de pensão nos últimos meses antes do falecimento do pai famoso. "A pensão foi crescendo por ano. Começou em R$ 300 e última pensão paga em abril foi de R$ 2,3 mil. Eu não tinha contato financeiro com o Kevin, era 100% com a mãe dele. Ele nem tinha noção de nada. Tudo que eu fazia tinha que falar com a mãe dele pra depois chegar nele. Foi assim durante anos. Ele tava trabalhando, vivendo, tava em outro mundo fazendo as coisas dele", diz.

Ainda segundo Evelin, a família do Kevin não a via com bons olhos. "Eu ficava chateada por não ser vista de uma maneira boa com isso. Tudo era interesse, tudo era dinheiro. Eu nunca fui reconhecida por nada. Todo mundo foi se afastando durante um tempo. [...] Conforme as prioridades foram mudando, eu passei a não ser ninguém. Essa é a realidade", afirma.

