Thales Bretas fala sobre paternidade após morte de Paulo GustavoReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2021 16:17 | Atualizado 03/08/2021 16:25

Paulo Gustavo está completando três meses de morto, vítima da Covid-19 e próximo ao Dia dos Pais, Thales Bretas lamenta a ausência do marido. O dermatologista revela que os filhos sentem a falta do pai, conta que o casal tinha planejado muito a chegada de Romeu e Gael e pretendia aumentar a família. "Foi tudo muito desejado, veio na hora certa. E a gente queria ter mais duas meninas. Já estávamos pensando nisso", admite.

Em entrevista a revista GQ Brasil, Thales conta que um dos desafio, é carregar na educação dos filhos os valores do marido. "É muito difícil educar sem ter uma referência, sem ter um outro para contrapor, porque às vezes você tem uma opinião sobre uma coisa, mas quer discutir. E eu tinha muito isso de trocar com o Paulo. O filho precisa tirar as próprias conclusões. Quando ele tem as duas visões, de dois pais, de um pai e uma mãe, de duas mães, é legal, sabe? É disso o que eu mais sinto falta, de mandar mensagem para o Paulo para tirar uma dúvida."