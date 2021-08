Giovanna Lancellotti e Gabriel David foram flagrados embarcando juntos em Congonhas - Agnews

Publicado 03/08/2021 10:29

Os rumores de que Giovanna Lancellotti estaria vivendo um affair com o empresário Gabriel David, que vem a ser o ex-namorado de Anitta, ganharam mais força nesta segunda-feira (2), após os dois serem flagrados por um paparazzo embarcando juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O casal não se importou de ser fotografado e a atriz ainda cumprimentou os fotógrafos de plantão no terminal.

Gabriel David namorou Anitta no início de 2020 e os dois curtiram o Carnaval juntinhos na Sapucaí. Eles, inclusive, viajaram juntos para as Ilhas Maldivas e aproveitaram a quarentena em casal em Angra dos Reis, até que o relacionamento chegou ao fim no mês de abril do mesmo ano. Já o último relacionamento sério de Lancellotti que foi assumido publicamente foi com Gian Luca Ewbank, irmão da atriz Giovanna Ewbank, de quem ela se separou em 2017.