Evelyn Regly adere à técnica da Francesa Reversa - Divulgação

Evelyn Regly adere à técnica da Francesa ReversaDivulgação

Publicado 03/08/2021 05:00

A influenciadora digital resolveu investir na nova moda entre as blogueiras: a Francesa Reversa nas unhas. A técnica Francesa Reversa ou Francesa Construída garante unhas perfeitas e intactas por até 20 dias e pode ser a salvação para as mulheres que adoram estar com as unhas lacradas, mas não tem tempo de ir à manicure toda semana. A afirmação é da Nail designer Márcia Camara, responsável por cuidar das unhas de Evelyn. E como a youtuber tem a vida super corrida e ocupada, adotou a técnica da Francesa Reversa e não larga mais.