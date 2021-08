Solange Almeida, Daya Luz e Rebecca - Divulgação/Felipe Paiva

A cantora Daya Luz acaba de divulgar a letra do single de 'Até o Piso', previsto para chegar nas principais plataformas de streaming na próxima sexta-feira (6) e que terá as participações especiais de Solange Almeida e Rebecca nos vocais. “Nessa música, o meu desejo inicial foi de ter mulheres fortes que representassem a cara do Brasil e estou muito feliz de ter Solange e Rebecca comigo. Três mulheres de partes diferentes do país, com etnias, gêneros musicais, idades, histórias diferentes, mas que juntas levam uma mensagem de sororidade mostrando a força que temos quando estamos unidas”.

A letra dá destaque para mulheres empoderadas que reafirmam a importância da união e da liberdade feminina, temas que são bastante frequentes no repertório de Daya Luz nos últimos anos. “A grande maioria das mulheres já sofreram ou sofrem em relacionamentos, e essa música traz a mensagem que é preciso se libertar e seguir em frente. Ser e fazer o que bem entender com um único objetivo, estar bem e feliz”, complementa Daya.

DJ Batuta assina a produção musical da faixa e revela que a letra de “Até o Piso” nasceu de uma parceria mais do que especial. “Daya e eu estávamos conversando sobre como a sociedade torna difícil para as mulheres ter consciência do amor próprio e de seu valor. Daí surgiu a ideia de criar uma música que demonstrasse força, superação e liberdade. Um grito que estava sufocado e que precisa ser anunciado: ‘Ó! Olha como eu tô melhor!’. Melhor sem o olhar da opressão e repressão, sem o olhar machista. Me sinto honrado de ter contribuído com essa obra que ainda tem três vozes de peso para a narrativa. Um beat envolvente, cadenciado, que serve de trono para essas rainhas: Daya Luz, Solange Almeida e Mc Rebecca”, conclui o produtor.