Victor Hugo TeixeiraReprodução

Publicado 02/08/2021 19:01 | Atualizado 02/08/2021 19:03

Um ano e cinco meses depois de sua participação no 'BBB 20', Victor Hugo Teixeira resolveu desabafar sobre o sentimento de injustiça que sente pela produção do reality da Globo. Em entrevista ao programa 'Foi Mau' de Maurício Meirelles, na RedeTV!, nesta segunda-feira (2), o psicólogo disse que é taxado como 'planta' e ainda alfinetou a emissora sobre as poucas cenas em que foi lembrado nas edições da atração. "Eu sequer tive um VT. Quando aparecia alguma coisa era em relação a outras pessoas, mas a minha história especificamente não".

O ex-BBB assumiu uma certa mágoa. "Quando eu saí, eu ficava me perguntando: ‘Como é que as pessoas não sabem disso ou daquilo?’ que eram coisas da minha história. As pessoas não conhecem quem realmente eu era", reclama o maranhense.