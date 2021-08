Felipe Prior - Márcio Farias

Felipe PriorMárcio Farias

Publicado 02/08/2021 14:44

Após as acusações de assédio sexual que sofreu quando deixou o 'BBB 20', Felipe Prior revelou estar mais cuidadoso quando o assunto são suas relações sexuais. O ex-BBB contou em entrevista a um podcast que instalou câmera de segurança em seu quarto para estar resguardado na hora H com as moças que costuma levar pra sua casa.

"Eu coloquei... É uma merd*, meu apartamento é pequenininho e vai ter câmera. É uma merd* porque você está todo dia em um Big Brother, mas eu coloquei porque foi algo que me deu uma liberdade. Dá medo, mano. Você começa a ficar com medo, porque pra você transar com uma menina hoje, tem que ter muito cuidado", disse.

Publicidade

O arquiteto conta ainda que atualmente tem medo de começar um relacionamento amoroso com alguém. "Se eu contar minha história de vida dá um livro sensacional. De tudo que eu vivi depois que saí do Big Brother, de ter medo de começar a ter um relacionamento... É que eu sou muito de boa, mas você começa a ter medo de levar uma mina em casa. Quantas meninas eu fui transar e me pediram tapa na bunda? Não dou tapa na bunda nem fudend*. E tem mina que gosta, mano", afirmou.