Publicado 03/08/2021 16:38 | Atualizado 03/08/2021 19:51

Cleo abriu a caixa de perguntas e respostas no Instagram para seus seguidores na tarde desta terça-feira (3), e uma das primeiras curiosidades foi com relação ao marido Leandro D'Lucca. Um internauta quis saber como ela conheceu o modelo e a cantora e atriz falou a verdade. "A gente se conheceu em 2017 através de uma amiga. A gente teve um caso, digamos assim, mas continuou amigo. A gente se reencontrou no ano passado, no trabalho", contou ela.





Um internauta também perguntou se ela está morando no sítio em Passo Quatro, Minas Gerais. "Não. Eu não estou morando no sítio e, na verdade, eu moro em vários lugares. Moro mais em São Paulo, mas eu fico bastante no sítio", explica Cleo que não deu detalhes sobre a vida de casada. "Engraçado que o povo gosta mesmo desse assunto, mas tudo bem porque eu também gosto de falar dele. A vida de casada vai muito bem", respondeu. Cleo e Leandro casaram no dia 9 de julho em uma cerimônia íntima, apenas no civil, em Minas Gerais.