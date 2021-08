Leticia Bufoni - Reprodução

Leticia BufoniReprodução

Publicado 02/08/2021 15:17

Treta olímpica, nós temos também. Letícia Bufoni resolveu jogar mais fogo na lenha da confusão envolvendo ela, Gabriel Medina e Yasmin Brunet. A skatista fez um comentário em suas redes sociais sobre as indiretas que recebeu do surfista e da modelo. "O pessoal não sabe levar as coisas na esportiva. Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar. Não gostou, tchau bebê", escreveu Bufoni

O estopim da polêmica começou após o beijo de Bruno Fratus em sua mulher e treinadora, Michele quando venceu a medalha de bronze na natação. A skatista achou graça e compartilhou uma postagem que insinuava que Yasmin estaria com inveja do momento. Vale lembrar que Brunet teve o pedido de acompanhar Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos negado pelo COB por não ser treinadora do surfista.



Publicidade

Yasmin não gostou da brincadeira e, tanto ela quanto o marido, fizeram postagens com indiretas dizendo que "uma certa pessoa" seria biscoiteira, ou seja, queria chamar atenção, e estava faltando com respeito. Os internautas logo associaram as postagens de Medina e Yasmin com Letícia Bufoni. Existem boatos de que antes de ficar com a filha de Luiza Brunet, o surfista teve um affair com a skatista.

Pessoal n sabe levar as coisas na esportiva!!! Sou uma pessoa feliz e gosto de brincar… n gostou tchau bb — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) August 2, 2021