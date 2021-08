Ítalo Ferreira/Juliette Freire - Reprodução internet

Publicado 02/08/2021 13:36 | Atualizado 02/08/2021 14:13

Depois de flertar publicamente no Twitter com a campeã do 'BBB 21', Juliette Freire, o campeão de surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Ítalo Ferreira, mostrou que está mesmo interessado na paraibana. O surfista compartilhou que até sonhou com ela. "E não é que eu sonhei com ela @", escreveu ele, que ainda utilizou uma figurinha de uma carinha sorrindo com o canto da boca.

Recentemente, os fãs de Ítalo e Juliette shipparam os dois, após o atleta se engraçar pra cima da ex-BBB. Tudo começou quando Juliette elogiou os atletas que estão em Tóquio e um fã shippou a advogada com o campeão do surfe."Que tanto atleta gato é esse? Queria", escreveu ela. Após o comentário do internauta em questão, Ju respondeu que Ítalo namora. Foi então que o atleta entrou no papo para deixar claro que não namora.

E quando chegou de volta ao Brasil, em sua cidade, Baía Formosa, em Natal, no Rio Grande do Norte, Ítalo falou sobre Juliette em entrevista. "Isso é coisa da internet. Mas eu gostaria de conhecê-la sim, é uma pessoa diferente. Isso que ela mostrou quando estava no 'BBB', que existem pessoas puras no mundo, pessoas que amam e respeitam o próximo independente de qualquer coisa", disse ele em conversa com jornalistas.