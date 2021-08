Raissa Barbosa surge em clima de romance com influenciador - Reprodução Instagram

Raissa Barbosa surge em clima de romance com influenciador Reprodução Instagram

Publicado 02/08/2021 13:46 | Atualizado 02/08/2021 13:48

Neste fim de semana, a ex-Fazenda Raissa Barbosa, de 30 anos, movimentou as redes sociais ao surgir em clima de romance com o influenciador digital com Davi Kneip, de 21 anos. Os dois apareceram juntinhos nos stories do Instagram no maior clima de romance e com direito a quase selinho público e tudo. Enquanto Raissa Barbosa participou de 'A Fazenda 12', da Record TV, Davi participou do 'Brincando com Fogo', novo reality show da Netflix.