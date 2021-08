Capa do single 'Desistir Jamais' - Reprodução

Publicado 02/08/2021 05:00 | Atualizado 02/08/2021 10:56

Após Rodriguinho se envolver numa polêmica com um empresário que o acusa de ter dado 'cano' em um show para o qual ele havia sido contratado, o cantor lançou um feat gospel com a cantora Leidy Murilho. A faixa 'Desistir Jamais' é uma regravação da composição de Clóvis Pinho e já está disponível em todas as plataformas digitais. Além de cantar, o pagodeiro, que começou a flertar com o segmento gospel, também foi o responsável pela produção da música. "Vocês vão amar esse novo som!", disse Rodriguinho em nota à imprensa. Já Leidy, sua parceria de vocal, desejou "que essa música possa falar no coração de todos".