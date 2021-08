Antes e depois de Lady Chokey - Divulgação

Antes e depois de Lady ChokeyDivulgação

Publicado 02/08/2021 05:00 | Atualizado 02/08/2021 10:58

A influenciadora e gamer tras, Lady Chockey, vai se submeter em breve a sua terceira cirurgia depois de perder 80kg. Ela, que vem cuidando da saúde e mantendo a forma com exercícios físicos e alimentação regrada, vai precisar de um novo procedimento para retirar excesso de pele e fazer reparação.



"Quando fiz as duas anteriores, tinha perdido uns 66 kg. Agora, perdi mais 20kg, o que me levou a fazer mais um procedimento. Estou muito feliz com meu corpo atualmente, mas sempre faço questão de ressaltar que nunca tive problemas em me aceitar com meus quilos a mais. Meu processo de emagrecimento começou pela saúde e me impulsionou de tal forma que aderi a esse novo estilo de vida", confessa a influencer.