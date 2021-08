Leyla Monjardim homenageia o pai dublador e fala sobre a morte - Reprodução Instagram

Publicado 01/08/2021 16:25 | Atualizado 01/08/2021 16:29

Leyla Monjardim, filha do dublador Mário Monjardim, que faleceu no último dia 30, aos 86 anos, em decorrência de um AVC sofrido há alguns anos, usou o Instagram para lamentar a morte do pai. Ela também contou que o AVC sofrido pelo pai, que dava voz ao personagem Salsicha do desenho 'Scooby Doo', o deixou quatro anos acamado.

"Meu Paizinho partiu, já está fazendo os anjos sorrirem, já está com os familiares e amigos em outro plano. Esta imagem ficará registrada para sempre, foi um dos momentos mais felizes da minha vida e o último encontro que tivemos antes dele sofrer o AVC que o deteve em uma cama por quase 4 anos e meio e o impedia de ser quem ele sempre foi", conta Leyla, que em seguida descreveu as principais qualidades do pai famoso.

"Marido apaixonado, pai sempre presente, o amigo de todas as horas, o profissional exemplar, a voz das vozes! Enquanto conseguiu, continuou fazendo piada, nem que fosse com gestos ou colocando a língua para fora comprimindo os lábios e soprando, sabe como é? Como eu vou conseguir dormir sem ficar apreensiva de que você vai me chamar a qualquer momento pra pedir alguma coisa?", diz.

Ela revelou ainda que o agravamento do quadro de saúde de Monjardim se deu por conta da preocupação dele com a saúde de sua mulher. "Ele era tão apaixonado por minha mãe, que desde que ela teve um AVC, no ano passado, ele começou a definhar. Cada vez que ela era hospitalizada, ele piorava, quando ela recebia alta, mesmo ainda estando no hospital, ele melhorava... Desta vez, ela foi hospitalizada no sábado passado e ele piorou drasticamente, falecendo enquanto dormia... Agradeço ao universo por ter tido a honra de cuidar dele, de ter sido mãe do meu pai, ser filha deste ser maravilhoso que me deixou a força dos sonhos, do amor e da alegria como legado! Um ser apaixonado, amoroso, honesto, de caráter irrefutável", afirmou.



