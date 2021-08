Pedro Nercessian - Reprodução Instagram

Publicado 01/08/2021 15:14

O ator Pedro Nercessian contou que a vida 'o pregou uma peça' durante sua passagem por Cannes, na França, para apresentar o filme 'Nada de Bom Acontece Depois dos 30', do qual é protagonista. Segundo o ator, ele pegou Covid no evento e, por conta disso, ainda não conseguiu retornar ao Brasil e acabou ficando de fora do casamento do irmão, Lucas Nercessian. No Instagram, o artista justificou sua ausência no casório e mostrou que assistiu ao evento via chamada de vídeo.

"O amor não tem distância, mas nesse caso são 8990km do lugar que eu gostaria de estar. A gente não tem o controle de tudo, a gente não tem controle de quase nada, na verdade. A vida, que anda me dando muitos presentes, me pregou essa peça. Peguei Covid na França e fiquei preso por aqui sem poder voltar para os braços da minha família em um momento tão especial. Graças a Deus a nossa distância é só momentânea. Agradeço porque em breve vamos nos encontrar em um momento em que pra várias famílias a distância tem sido definitiva", disse o ator.

Pedro também lamentou ter perdido a cerimônia: "Mesmo assim é triste não estar junto de quem a gente ama nos momentos de plena felicidade. Mas coloquei minha melhor roupa pra abençoar esse encontro que fez meu irmão viver a felicidade que tanto merece. @rhaypianta bem vinda à família (já era da família há muito tempo, né). Obrigado por trazer todos os Pianta pra perto. @lnercessian aproveite toda felicidade do mundo, porque você merece tudo de bom que a vida tem pra dar. Viva o amor, viva os noivos. E você aí que está lendo, viva o amor sem medo, viva pleno, a vida é curta. Já falou 'eu te amo' hoje?", finalizou.