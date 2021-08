Participantes de A Ilha - fotos Divulgação

Publicado 02/08/2021 05:00 | Atualizado 02/08/2021 13:50

O reality 'Ilha Record' já começou recheado de polêmicas entre seus participantes, e que estão sendo muito bem servidas ao público. Pois bem. Esta coluna de apenas seis leitores descobriu os dois finalistas da atração, que já foi quase toda gravada em Paraty, na Costa Verde do Rio.



O ex-BBB Pyong Lee e a ex-participante do 'De férias com o ex', Any Borges, disputarão a grande final ao vivo do programa. Ele devem abrir baús e quem fizer mais pontos nessa caça ao tesouro vai levar o grande prêmio de R$ 500 mil. Um participante preferido do público também ganhará R$ 250 mil. Outros prêmios também serão distribuídos durante a temporada apresentada por Sabrina Sato.