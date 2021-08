José Loreto leva Bella ao Babilônia Circus - Agnews

Publicado 01/08/2021 16:38

O final de semana foi de muita diversão para o ator José Loreto. Neste sábado (31), ele foi ao Babilônia Circus, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para levar a filha Bella, de 3 anos, para curtir a atração. A pequena aproveitou tanto que, neste domingo (1), Loreto retornou também na companhia dos pais José e Mariza. Antes do espetáculo, comprou pipoca e fez várias fotos na área de lazer do evento.

