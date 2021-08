Bruna Biancardi - Reprodução

Publicado 02/08/2021 17:40 | Atualizado 02/08/2021 17:46

Desde que esta humilde colunista publicou as primeiras fotos de Neymar com Bruna Biancardi lá em Ibiza, na Espanha, a influenciadora começou a ganhar seguidores e perfis em sua homenagem nas redes sociais. Mas afinal quem é o novo affair do atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain ?

Bruna também é modelo, de classe média alta paulistana, mora na Granja Vianna um bairro nobre localizado na Zona Oeste da Grande São Paulo, namorou por mais de cinco anos Caique Gama, ex-vocalista da Banda Fly. Formada em Negócios da Moda, ela se apresenta como Gerente de Marketing e E-commerce e conheceu Neymar há dois anos em uma das badaladas festa do jogador. Bruna tinha um pouco mais de 100 mil seguidores antes das fotos com Neymar, só que no meio da tarde desta segunda-feira (2), ela já possuía 122 mil fãs e vários perfis de fãs-clubes.