Bruno Gagliasso - Reprodução

Bruno GagliassoReprodução

Publicado 02/08/2021 15:47

Bruno Gagliasso surpreendeu seus seguidores ao postar uma clique em que aparece completamente nu. O ator avisou que tinha publicando a foto no Fleets, no Twitter, que anunciou recentemente o fim da ferramenta que imita o Stories do Instagram. Em seu perfil, o galã surgiu na cama com um lençol que deixou o bumbum de fora."Tchau, Fleets", colocou Gagliasso na legenda.