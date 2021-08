Andréia Sadi zoa namorado André Rizek na SporTV - Reprodução

Andréia Sadi zoa namorado André Rizek na SporTVReprodução

Publicado 02/08/2021 16:56

Empolgado com as medalhas de Rebeca Andrade na Ginástica Artística nos Jogos Olímpicos em Tóquio, o repórter da TV Globo Diogo Aidar resolveu revelar que já praticou a modalidade quando mais jovem. Não satisfeito, ele resolveu provar e fez várias piruetas ao vivo no RJ 1 para surpresa da apresentadora Mariana Gross e seus colegas do jornalismo da emissora. Andréia Sadi foi uma das mais animadas com a performance de Diogo e fez questão de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. "Eu amo quando você acha que conhece as pessoas e de repente vem a vida e te esfrega na cara. Olha o que ele faz!! Pisa menos, amigo.", brincou a jornalista.

Eu amo que vc acha que conhece as pessoas e de repente vem a vida e te esfrega na cara OLHA O QUE ELE FAZ!!! Pisa menos, amigo @diegohaidar https://t.co/iR6Amg61CJ — Andréia Sadi (@AndreiaSadi) August 2, 2021

Publicidade