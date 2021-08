Alicinha Cavalcanti - Reprodução

Alicinha CavalcantiReprodução

Publicado 02/08/2021 15:58 | Atualizado 02/08/2021 17:13

Uma das promoters mais conhecidas do Brasil, Alicinha Cavalcanti morreu na manhã desta segunda-feira (2), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A apresentadora Marília Gabriela foi a primeira famosa a confirmar a morte da relações públicas, que era uma amiga próxima. "Minha amiga mais linda, mais generosa, amiga que não se abatia com nada, que a tudo vencia com ânimo e alegria, Alicinha Cavalcanti, nos deixou hoje para sempre. Foi super combativa em sua luta contra a infelizmente invencível Afasia Progressiva Primária. Lutou e lutou até hoje pela manhã. Vai deixar um imenso vazio em cada pessoa que passou pela sua vida", escreveu a também atriz em sua rede social.

Alicinha Cavalcanti, de 58 anos, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica (ELA) em 2017 e desde então se afastou das atividades ficando reclusa em casa. Ela também realizava o tratamento contra uma afasia progressiva primária (síndrome degenerativa incomum e que se caracteriza pela deterioração da linguagem) desde 2015. Alicinha deixa o marido Rodrigo Biondi. Adriane Galisteu, Astrid Fontenelle e Márcia Goldschmidt também lamentaram a morte da promoter.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @gabi_mariliagabriela







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por astridfontenelle (@astridfontenelle)

Publicidade