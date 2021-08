Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 03/08/2021 21:14 | Atualizado 03/08/2021 21:19

Juju Salimeni resolveu tranquilizar os fãs sobre a sua saúde. Há duas semanas, a influenciadora revelou que atravessava uma crise de pânico e que não saia de casa há dias. Nesta terça-feira (3), a também apresentadora abriu sua caixa de perguntas e respostas no Instagram e não se importou em contar que tem feito uso de medicação para controlar a doença. Segundo ela, os sintomas pioraram no início do tratamento, mas amenizaram pouco tempo depois. "Estou fazendo uso da medicação que o psiquiatra receitou. Nos primeiros dias de uso, os sintomas da crise de pânico pioram, mas depois vão amenizando até sumir por completo. Já estou ótima há uma semana", disse ela que até foi para a academia malhar e ainda fez alguns vídeos para seus anunciantes.