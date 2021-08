Caio Braz e Rebeca Andrade - Divulgação

Caio Braz e Rebeca AndradeDivulgação

Publicado 04/08/2021 05:00

Nesta quarta-feira (04), vai ao ar no programa 'Saia Justa' uma entrevista exclusiva com a ginasta Rebeca Andrade. A campeã Olímpica conversou com o jornalista Caio Braz sobre saúde mental, superação e coragem. Caio está em Tóquio pela GNT e pela Vogue com o intuito de registrar as Olimpíadas para além dos resultados: focando na diversidade e comportamento. O programa começa às 22h30 no horário de Brasília.