Bivolt e Gloria Groove - Kendy Higashi

Bivolt e Gloria Groove Kendy Higashi

Publicado 04/08/2021 05:00

A cantora Bivolt apresenta sua primeira parceria com Gloria Groove. O clipe do single 'Pimenta' traz uma festa no estilo ostentação e as mulheres como protagonistas e em posição de poder. Apostando em uma estética com referências dos anos 2000, a produção traz cenas em banheira de espuma, muitas jóias e com o elenco feminino sendo servido por garçons vestidos somente de toalha. O videoclipe prioriza uma paleta em candy colors e apresenta Bivolt e Gloria Groove em looks icônicos, como um sexy country em tons neon e laces coloridas. 'Pimenta' chega ao YouTube e às plataformas de áudio na próxima sexta-feira, pela Som Livre.