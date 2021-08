Erika Schneider - Divulgação

04/08/2021

Quando uma pessoa está no meio artístico, ela acaba convivendo com famosos, e, se estiver solteiro ou solteira, pode até rolar flerte entre eles. Só que ser famoso não é uma qualidade que tenha importância para Erika Schneider, ex-bailarina do 'Domingão'.



"Não tem importância nenhuma. Eu não ligo. O que me chama atenção em uma pessoa é o jeito dela. Se é simpática, se é humilde, se é gente boa. São essas qualidades que chamam a minha atenção", afirma a dançarina, que quer ser reconhecida por seu trabalho: "Não quero pegar carona na fama de ninguém.”



Erika conta que já foi paquerada por famosos, mas não rolou nada porque não houve química. Ela diz que, apesar disso, a fama não é um empecilho para um relacionamento. "Não iria ficar com ninguém por ser famoso, mas também não deixaria de ficar porque não é anônimo. Se acontecesse, eu só ira expor depois quando estivesse bem sério", relata.