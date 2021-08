Whindersson e Maria Lina - Reprodução do Instagram

Whindersson e Maria Lina Reprodução do Instagram

Publicado 04/08/2021 09:03 | Atualizado 04/08/2021 10:47

Noiva de Whindersson Nunes, a influenciadora digital, Maria Lina Deggan, falou pela primeira vez sobre como tem superado a morte do primeiro filho do casal, o pequeno João Miguel, que nasceu de parto prematuro, em maio deste ano, mas não resistiu. Segundo Maria Lina, a dor de perder um filho é algo insuperável.

"Eu acho que, quando você perde um filho ou uma pessoa que você ama muito, você nunca supera. Todos os dias são dias pra você superar, porque a saudade nunca vai embora. Tem momentos que estou melhor, outros que estou mais no fundo do poço, mas gosto de ficar perto da minha família e me agarrar muito em Deus, porque é ele quem dá força. A gente não sabe de onde vem a força, mas vem dele", revela a influencer.

Publicidade

Ela ainda falou por que resolveu transformar sua conta no Instagram em um perfil público, depois de muito tempo com a conta privada para novos seguidores. "Eu acho que o Instagram fechado era uma zona de conforto pra mim. Eu conseguia controlar os ataques, conseguia controlar quem entrava e quem saía... Mas ao mesmo tempo eu ficava distante das pessoas que gostam de mim de verdade. Quando eu abri o Instagram, eu fiquei até receosa que as pessoas fossem me atacar, mas muito pelo contrário. Fui muito bem recebida, as pessoas gostaram muito, me acolheram e me deram muito amor", conta ela, que confessa ainda temer muito os ataques virtuais.

"Sempre tive muito receio da internet, de certa forma, porque sei que tem muita gente que má, que julga, que aponta dedo, que magoa, que ofende... Mas ao mesmo tempo, tem tanta gente boa e carinhosa, que me deu colo, me deu amparo, que me mandou mensagens bonitas... Tem tanta coisa boa na internet que acho que me senti segura e corajosa pra abrir (a conta)", finaliza.



Publicidade