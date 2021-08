Thales Bretas comemora aniversário de 2 anos de Romeu - Reprodução Instagram

Publicado 04/08/2021 08:30 | Atualizado 04/08/2021 08:31

Nesta terça-feira (3), o médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, compartilhou em seu Instagram a comemoração pelo aniversário de 2 anos do primogênito Romeu. Com apenas um bolinho em casa, o dermatologista cantou parabéns com o pequeno, ao lado do caçula Gael, que também completa 2 anos no próximo dia 13.

"Parabéns para o nosso primogênito! Viva Romeu! Muita alegria na sua vida meu filho! Papai vai estar sempre presente para tudo", escreveu Thales na legenda do vídeo. Nas mesmas imagens, ao fundo, é possível ver uma placa da rua em homenagem ao Paulo Gustavo. O ator morreu em maio deste ano, devido à complicações causadas pela Covid-19.