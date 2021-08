César Soanata - Reprodução Instagram

César Soanata, pai do menino Lucas, de 16 anos, que morreu nesta terça-feira (3), dentro de casa, em Natal, no Rio Grande do Norte, desabafou sobre a perda do adolescente, que era fruto do relacionamento com a cantora Walkyria Santos (ex-Saia Rodada).

"Eu já falei ontem, no velório do meu filho, já falei hoje de novo e vou falar milhares de vezes se necessário for. A morte do meu filho não vai passar em branco. Eu tenho certeza que Deus me deu uma missão e que eu irei cumprir essa missão. A missão de tentar abrir os olhos dos pais, pois a vida é muito mais que uma curtida nas redes sociais, muito mais que uma postagem com visualizações. A humanidade está doente", diz ele, que também é cantor.

"A depressão, infelizmente, agora eu tô sentindo na pele, porque a gente acha que só acontece na casa do vizinho. E infelizmente aconteceu na minha casa e eu não estava perto pra poder tentar fazer algo. Eu tô fazendo esse vídeo pra você, pai, pra você, mãe, jovem, adulto... Nunca é tarde pra procurar apoio e ajuda. Você, pai e mãe, façam questão de estar perto de seus filhos o máximo que puder. Façam questão de deixar claro pra eles que vocês não são só pai e mãe e que vocês são os amigos que dão a vida por eles. Pra que o jovem possa entender que conversar com o pai e com a mãe não é a certeza de que será castigado ou punido e sim ouvido", aconselha.

César falou ainda sobre a importância de acompanhar os jovens de perto e disse que vai se engajar para garantir que a morte de seu filho sirva de alerta para outras famílias que possam estar passando pela mesma situação, mas ainda não enxergam.

"A gente precisa cuidar da nossa juventude. As pessoas precisam de mais amor, de mais empatia, de mais respeito, amor ao próximo e, principalmente, Deus no coração. Não quero aqui culpar A ou B pelo que aconteceu, porque não vai trazer meu filho de volta. O que eu quero é, a partir de hoje, fazer com que outros jovens não façam o que ele fez e pra que outras famílias não passem pelo que a gente está passando. E que a partir de hoje, 4 de agosto, comece a minha luta. E eu conto com vocês, com a imprensa, com os amigos e com quem quiser se engajar nessa luta que não será só minha, será de todos nós. Essa bandeira será levantada e pode ter certeza que ela será muito bem representada", finaliza o músico.

Um comunicado divulgado no Instagram de Walkyria Santos afirma que Lucas não suportou comentários homofóbicos em um de seus vídeos compartilhados na plataforma TikTok e atentou contra a própria vida. "E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão", disse a cantora.