Luísa Sonza e Dilsinho - Divulgação/Felipe Gomes

Publicado 05/08/2021 05:00 | Atualizado 05/08/2021 06:37

'Prazer, Luísa' é o novo programa da grade do Multishow, que estreia no sábado (7), às 20h e vai ser comandado por Luísa Sonza. Isso mesmo! A cantora, que recentemente lançou um álbum polêmico 'Doce 22', virou apresentadora. "Eu nunca tinha pensado em ser apresentadora, mas apareceu a oportunidade e eu sempre agarro as oportunidades. Sabia que seria um desafio porque é diferente de tudo que eu já fiz, mas me joguei linda. É um grande privilégio e uma honra ter um programa com seu nome, pra chamar de seu".

São cinco episódios nesta primeira temporada e Luísa vai receber convidados como Dilsinho, Lulu Santos, Jão e Pocah. Além dos musicais, ela e os companheiros de palco vão debater temas como amor, relacionamentos na mídia, liberdade, sexualidade, amizade, feminismo, sororidade, cancelamento e haters, sempre tendo a música como fio condutor. "Eu fiz questão de deixar o programa muito leve. A gente já tá num momento tão difícil no mundo, aí eu vou ainda ir chorar em rede nacional? Não quero isso. Se vocês estão esperando um 'Prazer, Luísa' assim, não vai ser. Eu não quis falar do lado ruim das coisas. Eu quis falar de como a gente transforma as coisas, de como a gente pode transformar", explica.

Luísa também não pipocou ao ser perguntada se imaginava chegar onde chegou em tão pouco tempo: "Eu já imaginei, né? Tanto é que eu busquei isso. Eu acho que só quem sonha consegue e eu sempre sonhei com isso, com isso e muito mais", revela.