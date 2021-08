MC Kaliba - Divulgação

Publicado 05/08/2021 08:23 | Atualizado 05/08/2021 08:23

Samuel David, conhecido no meio musical como MC Kaliba, é o filho do saudoso Mr Catra que teve o sonho de cantar com o pai interrompido pela morte do artista, em 2018. Mas ele nunca deixou de correr atrás de seus objetivos e, hoje, após quase três anos do falecimento do mestre do funk, o rapaz está recém-contratado pela equipe Furacão 2000 e já prepara seu primeiro lançamento com a produtora de funk carioca. A faixa 'Fé Inabalável' será lançada no Dia dos Pais, em agradecimento ao Catra, por tudo que o jovem artista aprendeu com ele.