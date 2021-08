Walkyria Santos e Lucas - Reprodução

Publicado 05/08/2021 09:31

Bruno Santos, irmão do jovem Lucas Santos, de 16 anos, que morreu após não suportar comentários homofóbicos em um de seus vídeos compartilhados na plataforma TikTok, usou as redes sociais para desabafar sobre a morte do adolescente, filho da cantora Walkyria Santos (ex-Banda Magníficos), e para denunciar um golpe que vem sendo usado com o nome de Lucas.

"O perfil @lucas_cadss é fake, denunciem. Isso é um absurdo. Ainda tem o nome da filha da pu** titular da conta, Milena de Oliveira Carvalho", disse o rapaz sobre pedidos de doações feitos em nome de seu irmão através da conta citada.

Bruno também falou sobre a perda de Lucas. "Ainda sem acreditar em tudo isso. Perdi uma parte de mim que nunca mais vai voltar. Por causa do ódio gratuito nas redes, meu irmão se foi. Por causa de pessoas que se acham no direito de julgar e apontar, ele se foi. A internet é um ambiente doentio e podre. Cheio de pessoas que se acham no direito de julgar o outro, apontar, decidir se isso é certo ou não, baseado apenas no que elas acreditam. E caso vá contar o que elas acreditam, o próximo passo é 'cancelar' como se fossem um usuário e senha de um joguinho. Mas isso não é um jogo, gente. Isso é a vida real Eu simplesmente não consigo entender de onde vem todo esse ódio. O meu irmão se foi. Mas ele não tirou a própria vida, não. A internet matou ele. Comentários de ódio mataram ele. Os juízes da internet que mataram ele. O que nos falta é mais amor. Meu coração está em pedaços e não sei como vou colar tudo de novo", afirma.

Por fim, Bruno homenageou Lucas. "Eu te amo, meu irmãozinho. Que Deus te guarde no melhor lugar, ao lado dele. Estarei aqui te dando orgulho, porque sei que você está assistindo tudo daí de cima. Prometo que sua morte não passará em branco. As pessoas ainda vão me ouvir. Prometo que vou dar minha vida para salvar todos dessa crueldade, pra que não passem pelo que você passou. Eu te amo com todas as minhas forças. Estou morrendo de saudades. Um dia a gente se encontra do outro lado", finaliza.