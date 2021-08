Mc Raposão (de branco) e Mc Coyote - Divulgação

Publicado 05/08/2021 08:41

O funk acaba de perder mais um MC marcante. O cantor Raposão, uma das vozes do hit 'Estrada da Posse', morreu nesta quarta-feira (4), no Espírito Santo. Segundo a coluna apurou, o artista, que fazia dupla com MC Coyote na década de 90, quando explodiu com o rap, viajou para ver a mãe quando passou mal e foi internado. Ele teria descoberto um câncer no pâncreas e não resistiu à doença.