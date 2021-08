Imagens da comemoração dos 26 anos de Bruna Marquezine - reprodução instagram

Bruna Marquezine não compartilhou nada em suas redes sociais, mas nesta quarta-feira (4), data em que ela completou seus 26 anos, a atriz promoveu um festão e reuniu amigos para celebrar mais um ano de vida, no Rio. O evento, que contou com testes de Covid-19 na entrada, foi tão bem produzido que tinha até o 'Barquezine' com drinks especiais para todos os gostos.

Antes mesmo da imprensa noticiar sobre o evento, os convidados já saíram compartilhando suas chegadas à festa e se justificando ao mostrar os testes de Covid negativados, como se isso fosse o suficiente para curtir o momento com super segurança, sem qualquer possibilidade de exames não detectarem a doença quando a mesma está em estágio bem inicial... Alô, Rodrigo Faro, conta aqui pra eles que você testou negativo no SBT e dois dias depois já estava positivo?